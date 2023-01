Pocas veces se ve que Jessica Cediel escriba o diga cosas groseras en sus redes sociales, debido a su personalidad y hasta por la fe que profesa abiertamente. Pero cada tanto llega a su límite, por eso pone mensajes duros, dice cosas fuertes y comparte opiniones polémicas, que tienen alguna grosería u ofensa hacia alguien.

Y así como hace un tiempo, en medio de una rutina de gimnasio, recibió comentarios y ella se desahogó con todo, ahora lo hizo después de entrenar con su hermana, Melissa. Solo fue una grosería, pero el ‘vainazo’ fue claro y se entendió que no era casual su mensaje o que alguien pudo haberle señalado algo de su cuerpo.

Jessica Cediel mandó duro vainazo sobre su cuerpo y su corazón, después de entrenar

Desde que Jessica empezó a pasar por el proceso de recuperación de sus glúteos, debido a los efectos negativos que hicieron los biopolímeros inyectados en esa zona, la presentadora ha tenido que afrontar un proceso complicado y muchas críticas por esta decisión. Asimismo, ella ha mostrado que no solo ha buscado recuperar su figura con operaciones, también ha recurrido a la vida sana y al ejercicio.

Por eso, una de las historias de su Instagram tenía este mensaje, el pasado domingo 8 de enero de 2023: “Dedícate a ti! Eso lo es todo! Nada como el AMOR PROPIO”. Palabras normales en ella, y en muchas presentadoras, figuras públicas y famosos, aprovechando sus videos haciendo ejercicio para dar mensajes positivos.

Pero después de un rato llegó una imagen con fondo negro, con una palabra escrita en mayúscula y evidentemente con una intención diferente al mensaje anterior. Eso mismo lo publicó en su cuenta de Twitter, para que todos lo tuvieran bien claro:

“Un cu… bonito lo tiene cualquiera… Pero un CORAZÓN bonito, no cualquiera lo tiene…”.

Este tipo de reacciones de Jessica Cediel las hemos visto cuando alguien le recuerda lo que pasó con los biopolímeros o cuando indican que se preocupa por su físico y no por otras cosas. Pero ella siempre respondía con mensajes más suaves o sinceros, pero sin una palabra que se pueda considerar grosera. Pero en esta oportunidad, defendió el atributo de tener buen corazón de otra forma.

Sin embargo, para que la presentadora de Caracol Televisión no estaba de ‘buenas pulgas’ o le escribieron algo muy ofensivo, para que haya mostrado esta faceta, que no gusta mucho a sus seguidores y para la que no se ha encontrado explicación, todavía.