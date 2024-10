Jessica Cediel no ha tenido unos años fáciles, sobre todo por los quebrantos de salud que ha tenido que enfrentar en familia. Ella ha ingresado a quirófanos incontables veces por su problema con los biopolímeros, pero en la actualidad no es un tema que la aqueja.

Ahora su padre es el protagonista de la familia, pues además de ser el pilar, se ha convertido en el gran consentido por su condición, párkinson, la cual requiere que todos los integrantes estén al pendiente de él.

Papá de Jessica Cediel enfermo de párkinson

En una entrevista para ‘Bravíssimo’, la presentadora y modelo abrió su corazón cuando le mostraron una fotografía de su papá en pantalla y contó que su semana ha sido complicada porque ha tenido que lidiar con varios problemas de salud con su padre.

“Es nuestro bebé. La condición que tiene es muy dura. Anoche estábamos hablando con las niñas del hogar porque tuvo un episodio fuerte mi padre. Da impotencia porque no hay nada más que hacer, quisieras cambiar la situación, pero el único que la cambia es Dios. No me hago la víctima, soy muy emocional”, afirmó Jessica Cediel.

Aprovechó también para dejarles un mensaje a los televidentes sobre la importancia de cuidar y honrar a los familiares:

“Honren a sus familiares y cuiden su salud porque lo es todo. ¿De qué les sirve la fama, la belleza y el dinero si no hay salud? Ahora es mi prioridad y es mi mayor inversión”.

