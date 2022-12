Cada cosa que pasa en la vida laboral de Jessica Cediel, como está pasando con su participación en ‘La descarga’, se va conociendo por medio de sus redes sociales. Y en esta oportunidad, la bogotana contó que tuvo un inconveniente con la ropa, después de su reciente viaje.

Esto lo mostró en sus historias de Instagram, apenas llegó a Caracol Televisión para seguir las grabaciones del mencionado programa, pero lo tomó con buen ánimo y hasta haciendo chistes para sus seguidores. Eso sí, ella dijo que se sentía muy bien, a pesar de que no pudo ponerse el atuendo que tenían preparado para ella.

(Lea también: “Me enamoré de Uribe”: Jessica Cediel habla de cuando conoció al expresidente)

Lejos de hablar de un embarazo, tema con el que Cediel ya ha bromeado en el pasado, confesó que su alimentación y peso le impidieron usar la ropa que le tenían lista para la grabación de uno de los episodios que se verán en próximas semanas por la pantalla de Caracol Televisión:

(Vea también: [Fotos] Melissa y Virgina, las despampanantes hermanas de Jessica Cediel)

La persona que estaba ayudándole a Jessica fue sincero y dijo: “No te quedó nada (risas)”. Ella siguió con la misma actitud y aceptó el problema que se le presentó con el vestuario, pero también dijo que se sentía muy bien y estaba lista para seguir en el programa:

“No me quedó nada, o sea, me subí de talla. Pero no me importa, porque igual a mí me gusta. Estoy buenona (risas). Llegué derecho de Miami al Canal Caracol a seguir trabajando en ‘La Descarga’, porque tenemos muchas cosas para ustedes”.