A estas mujeres se les olvidó que en algún momento fueron amigas y ahora tienen una pelea ganada. La relación entre ellas empeoró desde que Merlano inició una relación oficial con ‘Westcol’, a quien Calderón no soporta.

Los últimos días las redes sociales se han inundado de videos en donde una tira y la otra responde, por lo que parece que la situación no cesará. Todo comenzó cuando Yina Calderón criticó a la barranquillera por su cambio de ‘look’, asegurando que ese color de cabello no le quedaba bien.

Merlano, tratando de ignorarla, dejó de responder por varios días, pero ante la insistencia de Calderón, la barranquillera decidió aprovechar para responderle invitándola a su nuevo espacio, ‘Corazónes curados’, en donde da clases de yoga, clases grupales y hasta charlas de relaciones íntimas.

Sin embargo, Yina Calderón volvió a responder y le sacó los trapitos al sol a Merlano:

“Yo no entiendo cómo una persona que tiene un novio que habla de comunidades enteras me dice a mí que nos sentemos a hablar. La gente cómo puede ser tan doble moral, yo al menos siempre he sido sincera“.

Aída Victoria Merlano no se quedó callada y esta vez parecía mucho más brava que antes:

“Uno en Instagram se hace el fuerte y dice: ‘A mí no me importa lo que tenga que decir la gente’, pero la verdad es que es irritante. Es irritante ver cómo una persona viene a echarle a uno en historias y entrevistas, sobre todo gratis. No tengo problema con sentarme, a hablar con una persona, aunque me haya tirado y que piense diferente con tal de dejar las cosas claras, pero que pasa, que hay gente que eso lo interpreta como hipocresía, de pronto porque así vibran en la vida”.

