Por: Cazafamosos

Encuentra las noticias sobre celebridades y famosos colombianos e internacionales, fotos, imágenes, chismes de famosos y más en Cazafamosos. Visitar sitio

El último ‘round’ de la rivalidad entre las dos figuras de redes sociales surgió después de que Aída Victoria Merlano decidiera hacerse un cambio radical de apariencia, abandonando su pelo negro y optando por un color rojo encendido.

(Lea después: Aída Victoria se hizo drástico cambio y en redes le reclaman por quitarse el cabello negro)

Yina Calderón no perdió la oportunidad y, pese a estar acostumbrada a modificar su cuerpo constantemente, y ahora dice que quiere ser reina de belleza, subió un video como comparándose con Merlano, en tono de burla.

Así lo mostró Rechismes, aliado de Pulzo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

La respuesta de Aída victoria a la burla de Yina Calderón por su pelo

Merlano no se quedó callada y también contestó al ataque airadamente. En una de sus historias de Instagram, se mostró irónica: “Antes me daba rabia, ya me da risa,.. Yina: suéltame, de verdad. Ya. Yo trato de ignorarte para que algún día tú te aburras de joderme la vida, pero siempre es la misma vaina“, le reprochó.

“Ven, estás muy bonita, de verdad. Lástima que de tu boca solo salga mierda”, subió el tono después.

Lee También

Sin embargo, luego recobró la compostura y terminó haciendo una propuesta de paz: “Yo te invito, como empresaria que eres, a mi comunidad. A que nos sentemos. A que en lugar de que nos tiremos mierda, más bien construyamos. Que tú, desde tu experiencia de empresaria, les cuentes a las mujeres cómo tú lo lograste. A que les des herramientas para que salgan también adelante”.

“No todo lo que uno dice tiene que destruir. Construyamos, vé”, concluyó.

Rechismes también publicó el video:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.