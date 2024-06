En una entrevista con la emisora popular, la empresaria de fajas Yina Calderón reveló detalles de un amor que tuvo en su pasado con un famoso humorista que ahora es empresario que renta lamborghinis en Miami.

En esa ocasión, confesó que fue novia de un reconocido comediante. Al principio, Yina Calderón no quiso revelar el nombre de su expareja, pero finalmente admitió:

“Píter Albeiro fue mi gran amor [… ]Me enamoré profundamente, ¡Ya no iba a beber más! Eso fue hace unos 10 años. Yo era otra persona”, comentó la huilense de 32 años.

Calderón comentó que todo comenzó cuando Píter le enviaba mensajes a través de su cuenta de Instagram y se fue fortaleciendo con varios encuentros.

“Cuando salimos juntos, él no sabía que yo era de ‘Protagonistas’ y yo no sabía que él tenía esposa. ¡Lo juro por Dios, no lo sabía! Esa desilusión me hizo beber durante ocho días seguidos. ¡Fue la tusa de mi vida! Casi me muero”, explicó la ‘influenciadora’.

Después, Calderón dijo: “Cuando me enteré de eso, me pidió amablemente que no dijéramos nada, así que le dije: ‘No te preocupes, no voy a destruir tu hogar’. Lo admiro mucho, y no soy una mujer interesada. El dinero es de ellos, no mío”.

Píter Albeiro comenzó su relación con Carolina Rojas hace más de 15 años con la que tuvo un hijo llamado Alejandro Leiva, sin embargo, se separaron en 2021 por cuenta de una infidelidad del humorista.

Tres años después el comediante confirmó para el programa ‘Buen día, Colombia’ que será papá por segunda vez en unos meses, fruto de su relación con su novia, la venezolana Isabel Brazón y con quien se casará.

La confesión de Yina Calderón, quien vivió una experiencia similar con el cantante Giovanny Ayala, no pasó desapercibida en las redes sociales, donde recibió numerosos comentarios.

“Qué boleteada le pegaron Píter Albeiro. Le faltó colocar fans de su matrimonio”, “hubieran hecho bonita pareja”, “pobre Carolina al enterarse de esto así, aunque ya no esté con Píter Albeiro”.

