La ‘influenciadora’ y ex-‘Protagonista de Novela’ Yina Calderón habló al programa ‘Los impresentables’, de la emisora musical, donde contó sobre su amarga relación con la actriz Lina Tejeiro.

Calderón expresó su molestia al hablar de la presentadora de Vix, alegando que le cae muy mal, desde el momento que la vio por primera vez.

“Yo fui a pedirle una foto y le dije: ‘Ay, me regala una foto’ y ella muy amablemente me dijo ‘sí’. Yo me le hice al lado y nos tomamos la foto. Cuando yo me volteo para irme, me doy cuenta que ella le hizo a la amiga así (seña de vomitar) que yo qué asco. Entonces yo dije: ¿cómo es posible que yo venga a pedirle una foto y esta mujer se porte de esta manera?”, agregó la reconocida ‘influencer’.

Desde ese momento, la exparticipante de ‘Protagonistas de Novela’ cuenta que no soporta a la actriz llanera, su gesto fue inapropiado para la creadora de contenido, quien no ha pasado oportunidad para comentar este tema si se lo preguntan.

Luego, rememoró una de las discusiones que tuvieron en redes sociales, donde el intercambio verbal entre ambas partes fue claramente agresivo para sus seguidores.

Después, dijo: “Desde ahí, no me simpatiza, pero no pasó a más. Ya luego, ella se metió en contra del Circo de los hermanos Gasca, que son amigos míos, entonces yo dí mi punto de vista, me metí de sapa como siempre. Entonces ella dijo que Raúl Gasca debía darme trabajo porque yo era una ‘payasa’. Ahí empezó la pelea. Yo le dije que era una resentida porque Andy [Rivera] nunca iba a volver con ella y no la quiere y que dejara de rogarle”.

Yina Calderón recordó por qué no entró a ‘La casa de los famosos’

La huilense confesó a ‘Los 40 Colombia’ por primera vez que ya tenía todo listo para entrar al ‘reality’ de RCN. Sin embargo, en último momento decidió retractarse de su decisión.

“A mí me invitaron a ‘La Casa de los Famosos’ en los cuatro últimos que iban a ingresar. Yo fui una de las primeras llamadas, el canal me envía el contrato y llegamos al acuerdo. Ya luego no hubo negociación por x motivo, entonces decidí no ir. Pero claro, me llamaron, con el contrato y todo. Estuvimos a un pasito”, indicó la polémica huilense.

