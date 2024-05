En el episodio del sábado 4 de mayo, Isabella Santiago fue expulsada de ‘La casa de los famosos Colombia’. El jefe del programa decidió sacarla inmediatamente por haber infringido varias normas durante la noche anterior, en la que se llevó a cabo la fiesta con temática de Río.

En dicha celebración, algunos participantes; entre ellos, la actriz venezolana, se pasaron de copas y tuvieron reprochables comportamientos que van en contra de las reglas de convivencia del ‘reality’.

Los otros implicados son Camilo Pulgarín, Miguel Melfi y Karen Sevillano. Ellos fueron enviados a la placa de nominados sin la posibilidad de participar en la prueba de salvación y tampoco podrán ser salvados por el líder de la semana.

Sobre el motivo de la expulsión de Isabella Santiago, según las imágenes transmitidas en VIX, quedó claro que fue por las agresiones a Camilo Pulgarín, con quien se mechoneó en repetidas ocasiones. Además, por el presunto acoso a Miguel Melfi, pues ella intentó quitarle la ropa interior.

Sin embargo, el escándalo no termina ahí. Karen Sevillano, quien también estuvo implicada en el bochornoso espectáculo, también se habría saltado algunas normas y por esa razón los televidentes han expresado en las redes sociales que también debió ser expulsada.

Por qué Karen Sevillano debía ser expulsada de ‘La casa de los famosos’

Resulta que la ‘influenciadora’ golpeó en varias oportunidades a Melfi, que en medio de su estado de alicoramiento le quitó un objeto al cual ella le tiene cariño. Se trata de una almohada que tiene puesta una chaqueta de su novio Neider García.

Melfi, que estaba pasado de tragos, se tiró al piso y abrazó dicha almohada. Karen se enfureció, pues además quería dormir y el alboroto de sus compañeros no la dejaba, y terminó agrediendo al panameño para que soltara dicho objeto.

“Melfi, no me quiero enojar ni hoy ni mañana. Pásame ya eso, sabes que no me gusta que me cojas a mi novio, perro. Pásame ya, Melfi soltá, te voy a meter un puño muy fuerte. Pásame a mi novio, dámelo que me da rabia”, decía Karen, bastante enojada, mientras le daba palmadas y puños a su compañero.

Esa escena dividió opiniones. Aunque algunos televidentes aseguran que los golpes que le dio Karen a Melfi no fueron con malicia, otros señalan que al final se saltó las reglas del programa, ya que agredió a un compañero.

Por lo ocurrido, algunos seguidores de ‘La casa de los famosos’ han reclamado en redes sociales que Karen debió ser expulsada por la producción de RCN. Sin embargo, solo fue enviada a la placa de nominación.