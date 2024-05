En un giro sorprendente que tomó este sábado ‘La casa de los famosos’, el ‘Jefe’ decidió expulsar a Isabella Santiago debido a su comportamiento posterior a la fiesta con sus compañeros este viernes.

(Vea también: ¿Desplante o broma? Wendy Guevara hizo duro comentario a Carla Giraldo y se sintió tensión)

Isabella Santiago violó varias reglas fundamentales, lo que resultó en esta medida drástica. Además, Karen Sevillano, Camilo Pulgarín y Miguel Melfi fueron sancionados, siendo enviados directamente a la placa de nominados.

Desde su llegada, Isabella fue objeto de controversias debido a algunas decisiones que tomó, lo que generó conflictos con otros participantes. La expulsión de la actriz ha conmocionado el programa, dejando a los habitantes y espectadores cuestionando el impacto en el juego y las relaciones dentro de ‘La casa de los famosos’.

Algunos memes en redes sociales ante la expulsión de la venezolana fueron:

QUÉ PROGRAMA ES ESTE QUE ESTAMOS VIENDO? Es un programa SIN CENSURA, donde se DIÓ CONTENIDO. ES SUPER INJUSTO, y ni siquiera soy galáctico, porque esto es una situación IMPARCIAL, Isabella NO debía ni merecía ser expulsada. NO LO ACEPTO! #lacasadelosfamososcol pic.twitter.com/aD9BqfCMzl

¿Será que ese REALITY se convirtió en un convento? Me disculpan, pero esas sanciones moralistas pendejas no van al caso. Isabella no tenía que salir y Karen no tenía que ser sancionada.#LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamosos #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/grIlFYoWer

— Marcela (@marz42190886) May 5, 2024