Este martes 16 de abril, Isabella Santiago protagonizó un malentendido con uno de sus compañeros en ‘La casa de los famosos’, quien le reprochó por haber tocado un tema que, para él, no le correspondía.

(Vea también: Destapan amenazas a Karen Sevillano por ‘La casa de los famosos’ y anuncian medida radical)

Se trata de Sebastián González, quien la confrontó por haberle contado al ‘influenciador’ Camilo Pulgarín que no estaba seguro de los sentimientos que sentía por él, así como que no tenía claro si le gustaban los hombres.

“Si nosotros tenemos una conversación, no me parece que esa conversación después se la digas a alguien más. Yo no te dije a ti que no podías contar algo, pero si tú me cuentas algo a mí, yo no voy a salir a contarlo más allá de que si tú me lo permites o no”, comentó González.

Acá, el video del reclamo:

El actor insinuó que al haber contado partes de la conversación que sostuvo con él, Santiago armó un rumor innecesario, por lo que la tildó de chismosa.

“A mí tampoco me gustan esos chismes porque yo no he estado metida en chismes de nada. Y te digo una cosa, no me arrepiento de haber dicho lo que dije porque tengo mis razones para haberlo hecho”, contestó la venezolana al escuchar eso.

¿Qué le dijo Isabella Santiago a Camilo Pulgarín?

En una de las habitaciones, la venezolana se reunió con el ‘influenciador’ para darle detalles sobre lo que le había dicho Sebastián González.

—Lo que le molesta es que te lo haya dicho yo antes que él. ¿Pero cuándo te lo iba a decir? ¿Cuándo pasen dos semanas y tú ya estés tragado?— comentó Isabella Santiago.

—La misma excusa de todos los hombres— aseguró decepcionado Pulgarín.

—Todos los hombres siguen con el juego de ‘yo se lo digo’ hasta que la bola es así de grande [hizo gestos de grandeza]— agregó la modelo.

Lee También

Acá, el video del momento: