Por: El Colombiano

La notable rivalidad entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado, las presentadoras del programa ‘La casa de los famosos’ se hizo más evidente en el capítulo 79, emitido el 29 de abril, luego de que la mamá del ‘influenciador’ Juan Camilo Pulgarín entrara a la casa a visitarlo.

El choque entre ambas ocurrió luego de que Carla Giraldo corrigiera a Cristina Hurtado en la transmisión en vivo del capítulo, cuando Hurtado se refirió a la mamá del ‘influenciador’ con el nombre incorrecto. Ella la llamó por error “María Elena” y ahí fue, de inmediato, que Carla le hizo saber que su nombre es “María Eugenia”.

Además de que aquel momento se viralizó rápidamente, lo que más cuestionó a los televidentes fue la reacción de felicidad de Carla Giraldo después de corregirla y de hecho, la cara de alegría de Carla se volvió tendencia en redes sociales.

Este se suma a otros encuentros incómodos que han tenido ambas presentadoras dentro del ‘reality‘. Algunos televidentes aseguran que su poca química es una estrategia para tener más ‘rating‘ dentro del programa, mientras otros aseguran que realmente no se llevan bien.

En redes sociales ambas han salido juntas en algunas publicaciones del Instagram oficial del programa.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer tras el capítulo y algunos estuvieron en desacuerdo con la reacción de Carla. “Tan horrible la costumbre de corregir en público. Eso no dice nada bueno de una persona”, “siento que no lo hizo con mala intención, pero la verdad es que se vio fatal en vivo” y “se le nota mucho a Carla que no es presentadora”, estos fueron algunos mensajes que dejó el incómodo momento.

Durante la visita de María Eugenia a la Casa, ella le manifestó a su hijo lo feliz y orgullosa que está de verlo todas las noches en el reality y que tanto ella, como su papá, se sienten muy orgullosos de su participación.