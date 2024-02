A pesar de que Canal RCN prepara cambios en ‘La casa de los famosos’, las presentadoras Carla Giraldo y Cristina Hurtado quedaron en la mira después de especulaciones que surgieron sobre ellas.

‘Lo sé todo’, que reveló un problema de salud de otro conductor televisivo, aprovechó en esa misma emisión para referirse a la situación entre ambas figuras que son referentes del mencionado ‘reality’ de Canal RCN.

Según datos que atribuyeron a “una muy buena fuente”, en ‘Lo sé todo’ indicaron que las diferencias empezaron con el arranque de la competencia en ‘La casa de los famosos’, hace dos semanas.

“De 15 días para acá, al parecer cambiaron las cosas porque nuestro flecho nos contó que desde que inició el ‘reality’, desde el momento del estreno, detrás de cámaras Cristina Hurtado no le habla a Carla Giraldo”, dijo Alejandra Serje.

Ariel Osorio, más conocido como ‘el Gordo’, se refirió a la actitud de la exintegrante de Canal 1, protagonista en el presunto cruce con su compañera de set.

“Dicen que Cristina Hurtado andaría insoportable […]”, afirmó Osorio, a lo que Serje agregó: “Es lo que se habla por los pasillos del canal [RCN]”. Allí, contaron que la esposa de Jossé Narváez supuestamente presentó su renuncia, versión que antes desmintió RCN.

Además, el magacín indicó que Hurtado exigió presentar sola el mencionado ‘reality’, sin necesidad de tener a su anunciada compañera de fórmula frente a la pantalla chica.

Sobre el mismo tema, Alejandra Serje indicó que se especula que Carla Giraldo, en medio de las mencionadas supuestas diferencias, le pidió a una revista no sacar una portada en la que aparecía con la modelo antioqueña.

“Llamó a la dirección [de la publicación] para decir que ella no quería compartir esa portada con Cristina”, señaló.

De acuerdo con la versión de los informantes de ‘Lo sé todo’, la distancia de la conductora de Canal RCN se extendió al resto de sus compañeros presentadores en el mencionado ‘reality’.

“Mire no solamente no le habla [a Carla Giraldo]: no la saluda, ni a ella ni a Lina Tejeiro y no saluda ni siquiera a Roberto Velásquez, que está encargado con Lina de la parte digital”, indicó Ariel Osorio.