Yina Calderón, conocida por su carácter polémico y su constante interacción con sus seguidores en redes sociales, vuelve a ser tema de conversación. En su reciente aparición en Instagram, la empresaria y DJ huilense respondió con humor a un comentario de un seguidor que la comparó con la icónica actriz Amparo Grisales.

“Es impresión mía o te estás pareciendo a Amparo Grisales… Como hablas, como gesticulas y por lo segura. Mis respetos a tu cambio”, escribió el seguidor.

Calderón, lejos de molestarse, aprovechó la oportunidad para bromear: “Qué, qué… Nenes, honor que me hacen. No pues, Yina Grisales, ya no soy Yina Calderón sino Yina Grisales”.

Sin embargo, la DJ no dejó de lado su crítica al temperamento de Grisales, aunque la elogió por su elegancia y trayectoria.

“Esa señora es un ícono de la televisión colombiana, como Marbelle o Natalia París. Es el vivo ejemplo de lo que es envejecer con dignidad”, afirmó Calderón.

La empresaria también aprovechó para retomar sus comentarios sobre Marcelo Cezán, actual presentador de ‘La casa de los famosos Colombia’, insinuando que debería considerar algunos retoques estéticos para seguir el ejemplo de Grisales en su proceso de envejecimiento.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer. Algunos defendieron a Grisales con comentarios como:

“Esa señora es una diva, fina y empoderada, déjate de pendejadas”. Otros, en tono jocoso, dijeron: “Ya le van a hacer sacar rabias a Amparito, eso no se hace”.

Mientras tanto, otros usuarios esperan que Amparo Grisales se pronuncie sobre la comparación, aunque hasta ahora no ha habido respuesta de la diva.

