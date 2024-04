La diva de Colombia es una de las celebridades más reconocidas del país. Amparo Grisales se ha ganado su reputación en la televisión colombiana luego de participar en novelas como ‘Las muñecas de la mafia’ y ‘En cuerpo ajeno’ y ‘realities’ como ‘Yo me llamo’.

A sus 67 años, Grisales conserva muy bien su aspecto joven y esa es una de las características que más destacan de ella. En recientes declaraciones revelo cuáles son sus secretos para mantenerse joven y dentro de la lista está el no consumo de por vida de varios alimentos.

En el programa ‘La mesa caliente’ de Telemundo la mujer habló sobre los ‘tips’ que aplica para volverse una ‘come años’, como popularmente le dicen a las personas que aparentan ser más jóvenes con respecto a la edad que tienen.

Ella comenta que la primera clave para verse joven es proyectándose y pensando de la forma en que se quiere autopercibir en el futuro.

“Yo desde muy pequeñita visualicé, en mi carrera, que soy actriz, desde que estoy en el vientre de mi mamá, porque desde chiquita, mi mamá nos dio gusto en todo y nos puso en la escuela de Bellas Artes, o sea que yo estudio desde chiquita. Yo no fui reina, no fui modelo; después fui modelo ya de marcas, cuando tuve ya un nombre importante”, dijo en el ‘show’.

¿Qué hace Amparo Grisales para la juventud?

Pero ya en la práctica, Amparo Grisales señala que hay alimentos que definitivamente ya no come y que también hay prácticas que le ayudan bastante a preservar sus aminoácidos, que según señala, son ‘los ladrillos de los músculos’.

Además de que ya no consume proteína animal, puesto que es vegetariana hace 40 años, también eliminó algunos otros alimentos de su dieta, pero come casi de todo.

A su dieta también suma hábitos saludables como el ejercicio, que no realiza de forma tan exigente, sino solo lo básico, y la meditación.

Alimentos que ya no come Amparo Grisales

Proteína animal (pescado).

Yemas de huevo.

Lácteos (solo queso parmesano).

Pan.

Pero a parte de eso, la actriz reveló que sí come otros alimentos. “No como pan, no como lácteos. Solo parmesano para la pasta, porque me fascina. ¿Qué como? De todo, delicioso. Como lentejas, como aguacate todos los días, como verduras, como cosas verdes, como garbanzos”, agregó.

