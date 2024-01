No podemos negar que Sofía Vergara es la colombiana de moda por estos días, pues se habla de ella en casi todos los medios de comunicación por el estreno de su serie ‘Griselda’.

Es por eso que recientemente empezó a tomar fuerza viral un video en el que a la diva Amparo Grisales le mencionaron a la barranquillera, pero se le notó la molestia.

Se trata de una entrevista que Amparo le concedió al entrevistador Jaime Bayly hace aproximadamente 10 años, pero justo ahora está volviendo a circular porque él la comparó con la ‘Toti’.

“Para mí tú eres como Sofía Vergara”, le dijo el entrevistador a la colombiana y su gesto de molestia no se pudo disimular, de hecho le contestó: “¡No compares!”.



Bayly tuvo que cambiar su argumento y decirle que para él, Amparo es mejor que Sofía, a lo que la diva con su particular forma de expresarse le contestó: “Pero por favor, tengo 40 años trabajando” y anotó que la ‘Toti’ “lo logró a los 40, de hacer fila”.

Incluso, irónicamente siguió resaltando que su éxito sí lo logró “con mucho talento”. Y como a Sofía Vergara la critican por su acento hablando inglés, no desaprovecharon la oportunidad de tirar la pulla.

Jaime Bayly le preguntó a Amparo si con su exnovio americano hablaban en inglés y ella le respondió: “Sí y con muy buen acento”.

Finalmente, la jurado de ‘Yo me llamo’ comentó que ella no veía a Sofía Vergara en ‘Modern family’ porque no ve comedias, sino “grandes producciones de cine” y cuando le preguntaron si tenían alguna amistad, se limitó a contestar:

“Sí la conozco, ella modelaba cuando yo modelaba también, nos encontramos algunas veces”.

Aunque la entrevista es de mucho tiempo atrás, por estos días ha venido tomando fuerza viral en redes como Tiktok, donde algunas personas han comentado lo siguiente:

“A Amparo sólo la conocemos en Colombia, Sofía es de talla internacional”, “Amparo: cuando tenga envidia no diré nada, pero habrá señales”, “Veo grandes producciones de cine porque no las puedo hacer”, “Sofía fue la actriz mejor pagada de la televisión gringa, así que…”, “Amparo se tiene demasiada fe”, “Sofía Vergara es como ‘Los Simpson’, Coca Cola, Nike, el papa. Aún si no te gusta, sabes quién es, es parte de la cultura popular”.

Pulzo complementa: Amparo Grisales, nacida el 19 de septiembre de 1956 en Manizales, Colombia, es una reconocida actriz, presentadora y modelo que ha dejado una huella significativa en la industria del entretenimiento en América Latina. Con una carrera que abarca décadas, Amparo ha demostrado su versatilidad y talento en diversos campos artísticos. Además de su éxito en la actuación, Amparo Grisales se ha destacado como presentadora en programas de televisión.

