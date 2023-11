En medio de la presentación de una de sus más recientes iniciativas, Amparo Grisales le puso al pecho a uno de los temas que causa más dudas entre los televidentes en Colombia.

A pesar de que ya superó la edad de pensión en el país, la caldense se ha consolidado como uno de los referentes en la televisión nacional y por eso habló sin tapujos sobre si piensa en su retiro.

Ante esa pregunta hecha en la emisión del jueves 16 de noviembre en ‘Lo sé todo’, la actriz de 67 años fue contundente sobre los planes que tiene en su vida profesional en la pantalla chica.

“No me pienso retirar. Cuando Dios me retire, que yo sé que me va a dejar caminar mucho tiempo para poderles decir a todos los que me hacen ‘bullying’: ‘Aquí los espero'”, aseguró.