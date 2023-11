Todo ocurrió después de que Amparo Grisales reprendió al participante por, según ella, desafinar y perder todo lo que había avanzado durante el concurso de Caracol Televisión.

(Vea también: Amparo Grisales contó cómo sería su hombre ideal y si la edad realmente le importa)

‘Ryan Castro’ trató de escudarse, y dijo que le tocó interpretar “una canción bastante difícil” porque tuvo que hacer la parte de Peso Pluma y la suya.

“Es entendible porque los fraseos todos están pegados, con mucha letra”, se justificó, y ahí hizo volar a Amparo Grisales.

Este es el momento del cruce:

Lee También

Amparo Grisales le da palo a ‘Ryan Castro’ en ‘Yo me llamo’

Cuando escuchó las excusas del imitador, la diva saltó: “¿Te parece que es entendible?”.

(Vea también: ‘Celia Cruz’, sobre Amparo Grisales por ‘Yo me llamo’: “Ese discurso barato nadie lo cree”)

“Todos se esfuerzan”, replicó la actriz, mientras que el émulo de Castro seguía chapaleando: “Creo que lo entregué todo en el escenario; y nada Muchas gracias. Dios los bendiga”, dijo en tono elevado.

“Otro que le dio rabia Rabia”, señaló Grisales, que ya se había cruzado, y muy duro, con otro participante.

“No. No tengo rabia; lo que pasa es que los participantes nos esforzamos bastante para hacer un ‘show’ increíble”.

Amparo Grisales siguió haciendo énfasis en la molestia del imitador: “Se le nota en el tono de voz”.

“O sea, no les puede decir nada a ustedes. Salen de aquí renegando, furiosos. No les gusta que uno les diga nada; todos se esfuerzan mucho [pero a veces no es suficiente]. Tú hiciste un espectáculo; no oyes sino lo malo o lo regular, porque te estamos diciendo cosas lindas, te esforzaste, tuviste un ‘show’ maravilloso, te mueves, traes alegría al escenario”, pero para la jurado esos elogios no fueron suficientes.

Además, agregó: “Les estamos dando las pautas para que sigan perfeccionándose, pero hay muchos que se van de aquí renegando o diciendo ‘es que no me quieren’. No lo tomen personal“.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.