La presentación de ‘Celia Cruz’ en ‘Yo me llamo’ estuvo “bien” para César Escola, pero no lo suficiente para una noche de eliminación, donde hay que dar el 150 %.

En ese sentido, Amparo Grisales saltó y señaló la debilidad del participante que imita a la cubana. Para la diva, le faltó mucho en los pregones y eso le jugó en contra durante su presentación.

“Hubo mucha música donde hubo silencios muy largos, donde pudo haberse hecho un derroche de pregones que existen en el tema”.

Grisales la destrozó en su crítica y ‘Celia Cruz’ se lo tomó personal, tanto que insinuó que la actriz odia todo lo que hace.

Acá, el momento del cruce:

El doble de Celia Cruz se puso a llorar en el camerino y dio a entender que la jurado del programa de Caracol Televisión no la tiene en buen concepto sin razón.

En ese momento llegó el río de lamentos del participante:

“¡No puedo más! Yo estoy muy contenta de esta experiencia; del público tan lindo que siempre me apoya en mis caídas y mis levantadas, del amor que me da cuando me defiende del jurado”.

Y llegó la mención del supuesto odio de la artista:

“Me gusta mucho el odio de Amparo hacia mí, me encanta, porque eso me hace luchar más para para mejorar, pero a veces siento que ya es personal”, dijo entre lágrimas.

Y siguió: “Yo siento que nada de lo que yo hago le gusta. No le gusta mi boca, no le gusta mi baile, no le gusta mi canto, no le gusta nada”.

Después, remató su queja diciendo: “Me siento frustrada y ya no sé qué dar”.

