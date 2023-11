La icónica figura de la televisión colombiana, Amparo Grisales, ha revelado aspectos personales de su vida amorosa, en el reciente capítulo de ‘Yo me llamo’. La jurado del programa de imitaciones compartió detalles sobre su experiencia con parejas celosas y cómo esto ha impactado sus relaciones.

“Yo he renunciado a muchos novios por celosos. Casi a todos los tuve que dejar porque son muy celosos con la profesión. Los poquitos que he tenido se han ido a la Luna. Muchos celos… que si el escote, que el vestido transparente, que salgo en televisión, que me toman fotos… Se vuelve una pesadilla realmente”, dijo la también actriz.