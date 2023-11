Este 9 de noviembre se confirmó en ‘Yo me llamo’ la eliminación de ‘Celia Cruz’, luego de su regular actuación en el escenario. Los jueces no se convencieron con su presentación, así que determinaron que debía salir de la competencia.

El participante, que interpreta a ‘la guarachera de Cuba’, había reaccionado mal después de las críticas de Amparo Grisales, pero al conocer su salida del ‘reality’ decidió pedir disculpas, agradecerle al jurado y dejar claro que no le tiene rencor a nadie.

“Quiero darle gracias a Dios por el talento que me dio. Le agradezco a la producción, a los jurados que en un momento vieron algo lindo en mí… Con todo mi corazón, no tengo nada de odio para ustedes, me voy con mucho amor. No me cabe nada de odio para ti, Amparo”, dijo el intérprete. “En serio, gracias por tantos aprendizajes”, aseguró.