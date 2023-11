La situación que se vivió en ‘Yo me llamo’ fue bastante tensa, pues nadie esperaba que uno de los participantes atacara a Amparo Grisales de la manera que lo hizo el doble de la cubana.

Y es que después de una presentación apenas aceptable de ‘Celia Cruz’, la jueza del concurso de imitación la criticó severamente, al punto de que el personaje se atrevió a decir que la diva tenía algo en contra de su ‘performance’.

Y es que sus palabras estuvieron llenas de virulencia, tanto o más que las críticas de la jurado de Caracol Televisión:

“Me gusta mucho el odio de Amparo hacia mí, me encanta, porque eso me hace luchar más para para mejorar, pero a veces siento que ya es personal”, sentenció ‘Celia’.

Acá el momento de tensión en ‘Yo me llamo’:

Amparo Grisales responde a duro ataque en ‘Yo me llamo’

Después de escuchar el mar de lamentos, la jueza contestó con vehemencia a ‘Celia Cruz’, y dejó en claro que el odio no cabe en su corazón.

“No la odio, porque no pierdo el tiempo en esas cosas. O sea, yo vivo con mi armonía y con una luz muy linda y me levanto siempre pidiendo armonía”.

Después, le dejó claro al concursante que sus conceptos son sustentados por el tiempo que dedica a preparar sus juicios sobre las presentaciones de los imitadores.

“Estudio mucho, también trasnocho, también ensayo. Me levanto supertemprano para estar acá cumpliendo, habiéndolos escuchado a todos. Entonces no vengan con que uno los odia”.

Como si hiciera falta, hizo énfasis en que solo es estricta: “Qué pena contigo, soy exigente porque yo escucho y estudio la canción. Entonces, simplemente por el hecho de que estés representando a Celia no quiere decir que tenga que aceptarte todo […]. Aquí hay un rigor y es noche de eliminación, entonces, seguro ella en el fondo siente que no lo hizo tan bien”.

Desde la antípoda del odio, Amparo aseguró que el trabajo de los jurados no es malintencionado y que se hace con muy buena intención.

“Aquí también lo estamos dando todo y con mucho amor, porque todo lo que decimos aquí es con mucho amor. ‘I’m sorry'”, remató.

