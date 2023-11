Y es que los participantes de ‘Yo me llamo’ no reciben ropa de la producción, sino que deben conseguir los ‘looks’ de cada gala, lo que implica una inversión de parte de cada uno.

Así lo dio a entender en ‘Día a día’ ‘Héctor Lavoe’, uno de los que brilló en las galas (ganó 15 millones de pesos), pero que fue eliminado el viernes 3 de noviembre.

Al imitador del cantante puertorriqueño le elogiaron sus pintas en el matutino, por lo que él reveló que las consiguió en la Plaza España, donde venden prendas de segunda mano.

“Sí, en Plaza España. Y allá me llevé a ‘Miguel Bosé’, ‘Paola Jara’… porque habían cosas que no teníamos. […] Gracias a Dios por las personas que me apoyaron allá en Plaza España, porque un traje de estos vale como millón de pesos”, declaró el exparticipante, que aparece en este ‘post’: