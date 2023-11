El esposo de Andrea Guzmán es Paolo Miscia, un italiano con el que lleva 22 años de amor (16 de matrimonio y seis de novios), relación que se ha sostenido gracias al humor y la comunicación, contó en ‘Bravíssmo’.

La actriz de ‘Rigo’, novela en la que trabajan dos actores que son novios en la vida real, describe a su esposo como el mejor del mundo, por el apoyo que le ha brindado desde que están juntos.

“Yo a veces digo: ‘Me conseguí un extraterrestre’, porque hombres como él es muy difícil, muy difícil [tener a] alguien que te apoye, como él me apoya, y como la pasamos de bien juntos. Nos reímos mucho y eso hace que yo no quiera estar con nadie más, porque nadie me hace reír así”, dijo ella en este video (desde el minuto 7:00):