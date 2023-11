Los cinco integrantes de Rebelde que estuvieron en Colombia durante todo el fin de semana acabaron sus cuatro presentaciones en la noche de este lunes festivo 6 de noviembre.

Fueron 4 noches con un estadio Atanasio Girardot a reventar, con miles de fanáticos cantando a todo pulmón los éxitos que desde hace más de 20 años tenían atorados en la garganta y hasta hubo lágrimas en más de un asistente.

Cada noche tuvo su magia y las especulaciones apuntaban a que Karol G, quien habría sido una de las grandes artífice de este concierto en Colombia, iba a salir al escenario para despedir una gira exitosa.

Pero esto no sucedió. La ‘Bichota’ no apareció en el concierto del estadio antioqueño y aunque losa asistentes quedaron maravillados con la sola presencia de los 5 cantantes de RBD, hubo más de uno que quedó con la ilusión rota porque no estuvo Karol G.

Por lo demás, el evento no decepcionó. Los artistas, así como pasó en las otras tres noches, estuvieron a la altura de un público que hizo todo por verlos y compartir con ellos una noche única en su vida. Desde el escenario hubo un agradecimiento especial para la fanaticada colombiana que demostró su cariño a los artistas mexicanos.

Karol G no salió, pero su presencia sí estuvo en el ambiente. De hecho, las especulaciones habían surgido porque Anahí, una de las cantantes, apareció en una de las noches con una camiseta que decía “team Bichota”. Esta es la imagen:

A este lindo homenaje que le hizo la cantante mexicana, la colombiana respondió con una sentida carta.

Videos del concierto de RBD en Colombia

En redes sociales hay cientos de videos publicados por los más de 200.000 asistentes en las cuatro fechas. Fue un fin de semana en el que Medellín recibió a personas de Colombia y del exterior, demostrando que es una de las capitales de la música y la buena vida.

Estas son algunas de las imágenes de lo que pasó con esta cuarta y última noche de RBD en Colombia en este 2023:

RBD Colombia cantando Adiós… En su última fecha de @soyrebeldetour 🎥 IG Arielquirino pic.twitter.com/y2ufmnNsKl — Symboliclob 🇲🇽 (@symboliclob) November 7, 2023

La despedida soñada! 🥹😭❤️ 🇨🇴 Gracias RBD por regalarnos las baladas la última noche en Medellín y por 4 noches maravillosas. Siempre estuvimos aquí y siempre estaremos hasta q el último corazón rebelde deje de latir. Los amamos #RBDEnMedellín #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/KnIzqaZvnN — Jessica Alexandra (@Jessica_Elejald) November 7, 2023

¿Ya tenemos fecha ganadora? Las baladas se hicieron presente en la cuarta de RBD 🥺🥺🥺 Gracias a soyrbdtour2023 por transmitir ❤️ pic.twitter.com/39sdo1saXh — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) November 7, 2023

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paco Álvarez (@pacoalvarezv)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anahi (@anahi)

