Lo que se vivió en la capital antioqueña estuvo fuera de medida. Aunque había dudas sobre la boletería, por la posibilidad de que una parte hubiera quedado en manos de revendedores, al menos en el primer concierto el lleno fue total:

QUE VIVA LA GENERACION REBELDE Y TODOS ESOS MILENIALS DE 36 QUE COMPRARON EL CONCIERTO DE RBD EN MEDELLIN PARA CAPLARLES LA JETA A TODOS LOS QUE SE BURLABAN DE LAS 4 FECHAS Y QUE ESE SOLD OUT EN COLOMBIA ERA INVENTO #RBDEnMedellín pic.twitter.com/Zhv3V2Hw3M — Nath♥️🇨🇴 (@HeyitsNat_A) November 4, 2023

Al sonar la música, las miles de luces hicieron un espectáculo impactante:

#RBDEnMedellín sin voz pero disfrute el concierto desde el inicio hasta el fin definitivamente espectacular pic.twitter.com/E2VRO7ERZN — Jhonatan Romero Tous (@romerotoustatan) November 4, 2023

Así fue el momento de la salida de RBD, en una plataforma flotante; la gritería casi igualaba al sonido de la música:

“Díganme que yo no fui la única que lloró y se le arrugó el corazón con ese: ‘¡Buenas noches, Colombia!'”, dijo una fanática.

Díganme que yo no fui la única que lloró y se le arrugó el corazón con ese: “Buenas noches, Colombia!” 🥹😭❤️‍🩹❤️ No puedo creer que haya sucedido 18 años después!!! Ver a Maite emocionada con el amor de todos y a RBD en mi casa 🇨🇴 qué regalo tan lindo este 2023. #RBDEnMedellín pic.twitter.com/aulIwH5mRf — Jessica Alexandra (@Jessica_Elejald) November 4, 2023

Las palabras de Dulce María y Anahí en primer concierto de RBD en Medellín

Cuando por fin pudieron recuperar el aliento para hablarle al público, Dulce María recordó cuan especial es Colombia para RBD: “Hace 18 años hicimos historia aquí en Colombia. Fue nuestro primer concierto internacional y ustedes son testigos”. Luego hizo una promesa que se cumplió con creces:

“Los amamos, hagamos esta noche, un día y una noche inolvidable”.

Dulce María para toda la generación Rebelde!! 🫶😍 Concierto #31

Gira #SoyRebeldeTour 🎶

En Colombia!! pic.twitter.com/Sj39owBDWg — Dulce María World ☮︎︎ (@ducemriia) November 4, 2023

Tampoco pudo evitar hablar en primera persona y agradeció sentidamente “por no parar de soñar, por no olvidar nuestras palabras. Por acompañarnos en cada paso, en cada lágrima, en cada batalla y creer en nosotros, o creer en mí particularmente. Cuando a veces sentimos que ya no podamos más… ¡Gracias, los amamos, los amo!”.

@DulceMaria Valió la espera cada segundo por verte de nuevo ❤️‍🔥🫶🏼🥹🙌🏻 #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/AJLK0Uwzs1 — Ocesa Colombia (@OcesaColombia) November 4, 2023

Así se vio su despliegue en ‘Tras de mí’, uno de los temas más emotivos:

Cuando fue el turno de Anahí, repitió varias veces su amor a Colombia y recordó que “como hace 18 años, ¡nos llovió!”, haciendo referencia a su presentación en Bogotá. “Que lluevan bendiciones, que llueva amor al mundo, que llueva la paz, que nos empape la paz y todo el amor que este mundo necesita”, añadió.

“Esta noche nos has regalado un sueño hecho realidad para estas 5 personas. ¡Gracias por existir, porque gracias a ustedes existe RBD!”, expresó.

Videos de las mejores canciones de RBD en primer concierto en Medellín

Minutos después de finalizado el concierto, algunos asistentes compartieron videos de los momentos más emocionantes.

Varios videos publicados en redes sociales evidenciaron que hubo muchos espectadores de origen brasileño en el concierto:

‘Este corazón’ arrancó lágrimas en muchos fanáticos:

Las canciones, una tras otra, mostraron que no hubo momento malo:

Y el final no podía ser otro que con su éxito más importante, que resonó incluso desde fuera del estadio, como mostró otra persona:

#RBDEnMedellín viendo gratis el concierto desde el hotel 🥹 pic.twitter.com/SjyZuCWawU — Susy Medina ̴ (@Susy__Medina) November 4, 2023

“Yo digo R, tu dices BD. ¡RBD! ¡RBD!”, corearon.

El regalo al corazón más bello del mundo. Mi niña interior sanó absolutamente TODO aquello que algún día le pesó. Reí, grité y LLORÉ pero sobretodo Sané. Gracias @RBD_oficial por esta noche en Medellín pic.twitter.com/4fkVPR69Ay — NattSuco (@NattSuco11) November 4, 2023

Esta fue toda la parte final de la presentación, con su canción ‘Rebelde’:

