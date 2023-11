Tal vez una de las actrices con mayor trayectoria y más reconocidas de Colombia es Alejandra Borrero. Ha ganado varios premios India Catalina y ahora se convirtió en un referente para la comunidad LGBTIQ+ en el país. puesto que hace más de una década decidió salir del clóset.

En una nuevo entrevista en ‘La sala de Laura Acuña’, la actriz decidió compartir varias actualizaciones sobre su vida y, por supuesto, le preguntaron su experiencia haciendo parte de la comunidad LGTBIQ+ colombiana.

Borrero, que ha contado lo escandaloso que fue revelar su identidad sexual públicamente en los años 90, señaló que la sociedad sigue avanzando y espera que un día en todos los hogares se normalice el tema. Por otro lado, contó la situación que tuvo que afrontar con su familia en ese entonces.

“Fueron años de introspección, de depresión, de darme cuenta y entender quien era y cómo era. Después de ser el orgullo de mis papás, entrar a golpearlos de esa manera. Sin embargo sentir el amor y apoyo de ellos ha sido muy especial y en este momento en mi casa es parte de la vida como tendría que ser en cada una de las casas de ustedes”, dijo para la presentadora y la periodista Cristina Estupiñán.

Pero además, señaló que ha querido evitar hablar del tema, porque a parte de ser “gay” también es mucho más. “Yo no soy solo ‘gay’, soy una mujer con un montón de… por eso tampoco me gustó seguir hablando del tema, porque no quería que me marcaran y me señalaran como tal”, añadió.

Por su parte, la presentadora Acuña agregó que es necesario hablarle a las familias de que las orientaciones sexuales diversas hacen parte de la vida y adolescentes de menos de 18 años todavía luchan con papás que no entienden la diversidad.

“Es un tema que todavía tiene mucho. Para todos es difícil. Nunca ha sido fácil. Uno siempre ha querido complacer o hacer sentir orgullosos a sus papás. Así que este tipo de cosas son difíciles, hay que vivirlas. Eso poco a poco se va convirtiendo. Si uno ama a su hijo de algún modo tendrá que aceptar”, agregó Borrero al respecto, quien también señaló que nunca se ha sentido discriminada y que a sus parejas su papá les dice “hijas”, además de que la han rodeado siempre con mucho amor.

Por último, explicó que en la época en la que decidió revelar su identidad, hubiese perfectamente aceptado que era bisexual, pero en ese momento hubiese sido muy escandaloso.

