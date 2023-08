Ubicado en la zona del Parkway de Bogotá, este famoso teatro que estuvo en venta por más de cinco mil millones de pesos volvió a abrir mejor de lo que estaba antes de la pandemia, a pesar de que se llegó a deteriorar muchísimo.

Alejandra Borrero contó en una reciente entrevista con El Tiempo que se volvieron a abrir de jueves a domingo las cuatro salas de la hoy Casa E Borrero, uno de los sitios insignia de la cultura y el teatro en la capital.

(Vea también: Alejandra Borrero revivió su sensación al salir del closet: “Me sentí menos que los demás”)

Luego de más de tres años en los que la actriz tuvo que sortear deudas y hasta se supo que estaba poniendo en venta su propia casa para poder pagar deudas, Alejandra cuenta lo titánico que fue este proceso.

“La casa estaba muy deteriorada, había goteras por todas partes, la cantidad de mugre en los muros era impresionante, fue un trabajo tremendo sacarles brillo a los bronces y cobres que hay en la casa, recobrar los mármoles…Ya estamos otra vez con una tacita de plata que queremos ofrecerles a todos”, dijo Alejandra Borrero.

De hecho, ella recuerda que tenía “el corazón destrozado”, y eso se notó porque en una entrevista pasada se conmovió mucho cuando le preguntaron por este icónico lugar de Bogotá.

Si bien Alejandra Borrero había comenzado con la reapertura hace un buen tiempo, cuando abrió el salón Arlequín, la gran noticia es que actualmente el espacio está completamente habilitado para su funcionamiento al 100 %.

Lee También

“Te puedo decir que cuando cerramos Casa E, Casa Ensamble, fue un día en el que se vendieron todas las boletas, y a mí me parecía mentira que teníamos que cerrar. No podía entenderlo. Y tuvimos que cerrar. Pasaron los años y cada vez era más lejana esa idea de volver, así que cuando volvimos tampoco lo podía creer. Miles de deudas, trabajo extra, la casa destruida… todo fue un camino lento que empezó hace año y medio con la apertura del Arlequín y se concluye ahora con el regreso de Casa E Borrero. Me siento muy orgullosa, hemos hecho todo lo que debíamos para que llegara este momento”, dijo en El Tiempo.

Para lograr la reapuertura, dice, tuvo que inmiscuirse en varios temas. “Me la he pasado corriendo, pagando deudas, buscando apoyo, consiguiendo obras, dirigiendo, escribiendo, actuando, maquinando proyectos. Espero que de a poco vaya llegando gente para apoyar porque es mucho trabajo y es que estoy pendiente hasta de que falta un bombillo. No sé cómo he hecho, pero aquí voy. Así que a todos los que lamentaron el cierre los espero de nuevo en la reapertura, esta es su Casa E, su casa teatral”, recordó.