En un momento del concierto de RBD, la actriz que interpretó a la inolvidable Mía Colucci se paró en el borde del escenario y se quitó un chaleco rosado, que dejó descubierto un mensaje que tenía en su vestido: “Team Bichota”.

Anahí además dedicó unas palabras para Karol G, su amiga y fan colombiana: “Carolina, amor con amor se paga, mi reina. Te quiero”.

En este video se puede ver el homenaje que la mexicana, que se retirará de la música cuando acabe la gira de RBD, le hizo a la artista antioqueña:

La actriz y la paisa tienen una conexión especial desde que la intérprete de ‘Mañana será bonito’ invitó a cantar a la artista de RBD a uno de sus conciertos en México.

Para ese entonces, la mexicana llevaba 11 años fuera de los escenarios y no sabía si el público la iba a recibir de una manera. No obstante, el apoyo de Karol G fue tan grande que hasta hubo lágrimas.

La antioqueña, por su parte, también cumplió el sueño de cantar ‘Sálvame’ al lado de una de sus artistas favoritas y de quien, dijo, es superfán.

La ‘Bichota’ quiso agradecer públicamente a la mexicana y escribió lo sorprendida que quedó con el homenaje que le hizo.

“En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida”, empezó escribiendo Carolina Giraldo, nombre real de Karol G, que dará becas universitarias a mujeres.

“Saber que, a pesar de que estás viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente como me siento ahora… no encuentro las palabras para describir el sentimiento y la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento”, continuó.