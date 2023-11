En el Mundial de Qatar 2022, Javier Hernández Bonnet estuvo muchísimos días hospitalizado por cuenta de un problema en la vesícula, que con el pasar de los días se fue complicando más y más.

La historia de lo que tuvo que vivir tan lejos de su casa ya la ha contado en varias oportunidades y en ‘Los informantes’ dio más detalles de lo que pasó en aquel momento en el que hasta la muerte pasó por su cabeza.

“Los exámenes revelaron que se había perdido mucho tiempo, que estaba la sangre infectada, que el hígado estaba inflamado. No podían hacer nada conmigo y ahí es donde digamos entra la etapa crítica porque uno siente que ya todo el cuerpo está desarticulado. Yo no orinaba bien, me costaba orinar y me dolía entonces ya dije ‘ahora esto se complicó con riñones, será la próstata, además morir acá”, dijo.

En ese proceso estuvo acompañado por la parte clínica y espiritual, pues hasta recibió la llamada de la mamá de Falcao García, que como bien todos saben son cristianos, y regresó a tener una relación cercana con Dios gracias a su hijo.

“Tuve una ayuda especial porque ellos son cristianos. Después descubrí que mi hijo Juan Pablo —de quien ya se ha dicho si es el esposo de Marina Granziera— estaba muy comprometido con la Santa Misa y con el rosario. No me dejaba dormir hasta que no rezábamos y escuchábamos la misa del dia. Las misas que deje de escuchar las escuché allá hasta que terminó el Mundial”, dijo entre risas.

Luego de que volvió a Colombia se operó y tuvo unos días de descanso, pues su familia le estaba pidiendo eso desde hace un buen tiempo. Ahora que pasó casi un año desde aquel momento que marcó su vida, Javier Hernández Bonnet ya tomó una decisión sobre su futuro: estará en el Mundial del 2026, o al menos eso fue lo que dijeron en ‘Los informantes’.

Con esto, el presentador más icónico de la sección de deportes de Noticias Caracol asegurará estar por dos años y medio más frente a las pantallas de los colombianos y estará acompañando las transmisiones de los partidos de la Selección Colombia cada fecha de Eliminatorias.

En la actualidad, Gol Caracol lidera los ‘rating’ de audiencia cada vez que hay partido de la ‘Tricolor’ y una de las razones es la tradición que han creado las transmisiones en las que está Javier Hernández Bonnet.

Cuántos años tiene Javier Hernández Bonnet y cuánto lleva en Caracol TV

Sin lugar a duda, su voz es un sello de ese canal, pero su carrera en los medios de comunicación comenzó mucho antes, como se vio hace poco con una foto que publicaron de él.

Su llegada a Caracol se dio en 1998, cuando empezaron los canales privados de televisión en Colombia. Ahí empezó como director de deportes con 44 años.

Actualmente tiene 69 años, ya tiene la edad de pensión y aunque ha pensado en el retiro, hay varias razones por las que no ha tomado esta decisión: “Estoy en dos frentes. Mi familia quiere que ya disfrutemos más de nosotros, que les baje a las cargas, al trabajo. La pasión no me deja y tengo una compañía (Caracol) que ha sido fantástica. Yo ya tengo pensión y desde que tengo pensión renuncié, pero nunca me dejaron ir. Las dos o tres veces en vida de Luis Calle le dije que no más, que no quiero más, que quiero liberarme de un montón de cargas y responsabilidades y me dijo: no. Los tiempos todavía no están cumplidos, los estudios de audiencia, de reconocimiento indican que no”.

