Javier Hernández Bonnet volvió a las transmisiones del Canal Caracol, luego de vivir días difíciles en Catar, en los que estuvo internado en un hospital por cálculos en la vesícula.

Durante la recuperación, el periodista deportivo recibió múltiples mensajes de apoyo por parte de su equipo de trabajo, así como de colegas que también estaban en Medio Oriente como Carlos Antonio Vélez.

Luego de recibir el alta médica. Hernández Bonnet habló con Semana sobre su proceso de recuperación en pleno cubrimiento del Mundial Qatar 2022.

Allí, el comentarista contó que, además de su familia y compañeros de trabajo, hubo tres personas que siempre lo acompañaron y oraron por su salud. Una de ellas fue la mamá de Radamel Falcao García.

“Hubo tres personas que fueron muy importantes: la mamá de Falcao García, que me llamó, me la ponían al teléfono, me oraba, una cosa fantástica. La mamá de la esposa de un amigo, de Manuelito, doña Betty… Y el profesor Luis Fernando Montoya, el campeón de la vida”, dijo.