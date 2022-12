Unos cálculos en la vesícula provocaron muchísimo dolor en el periodista deportivo más reconocido de Caracol. Inicialmente le dieron un mal diagnóstico que agravó su situación, pero luego de varios días de tratamiento en el hospital y de recuperación, él logró volver a las transmisiones del Mundial Qatar 2022 con un positivo mensaje.

En su voz se nota que no está al 100 % y aunque no lo dijo en televisión, su situación médica no está del todo superada, razón por la que tendrá que pasar por el quirófano. “Me operan en Bogotá, en la clínica Country”, le dijo a Semana.

De hecho, la operación se pensó hacer en Turkish Hospitaly, centro médico que recibió a Hernández Bonnet en Catar, pero, luego del tratamiento que le hicieron, el dolor bajó y él decidió esperar para hacerla cuando se acabe su trabajo en Catar. “Estábamos entre la operación aquí y el tratamiento. Se descarta la operación para que se haga en Colombia. Se montó un tratamiento para poder terminar el Mundial“, contó.

(Vea también: Javier Hernández Bonnet no estuvo solo en su enfermedad: tuvo gran compañía en Catar)

Por lo pronto, para que no vuelve a sufrir los fuertes dolores que lo sacaron de la pantalla, Javier tiene una estricta dieta que debe cumplir: “Lo que no puedo es seguir al ritmo alimenticio que traía antes. Hay que tomar sopitas y alimentación muy suave”.

Y es que estar en este tipo de cubrimientos no es fácil en ese sentido de la alimentación, lo que él considera un error: “Nosotros en el medio nos apasionamos tanto por la tarea que descuidamos nuestra propia salud. Tenemos jornadas de aguantar hambre, en las que no comemos todo lo que nos sirven y lo que hacemos es maltratar al cuerpo, maltratar el estómago”.

Lee También

Javier Hernández Bonnet dice si e retirará de Caracol Televisión por enfermedad

El periodista deportivo ya está en edad de jubilación y, según contó, ha tenido la intención de dar un paso al costado, pero por varios factores no lo ha hecho.

Sobre si se va a retirar o al menos dejar de estar al frente de eventos tan importantes como el Mundial, Javier dijo: “Estoy en dos frentes. Mi familia quiere que ya disfrutemos más de nosotros, que les baje a las cargas, al trabajo. La pasión no me deja y tengo una compañía que ha sido fantástica. Yo ya tengo pensión y desde que tengo pensión renuncié y nunca me dejaron ir, y las dos o tres veces en vida de Luis Calle le dije que no más, que no quiero más, que quiero liberarme de un montón de cargas y responsabilidades y me dijo: no. Los tiempos todavía no están cumplidos, los estudios de audiencia, de reconocimiento indican que no. Entonces pues digamos que eso es como el debate que hay. Pero si lo va a tener que tomar en serio, apenas llegue y me intervengan en Bogotá”.

Lo que sí confirmó es que luego de que pase el Mundial y esté en Colombia le realizarán la operación y ahí analizará qué pasará con su futuro, pues luego de lo que pasó sabe que cuenta con un buen equipo en el Gol Caracol.

(Vea también: Javier Hernández Bonnet confesó que le inventaron chisme durante su convalecencia en Catar)

“Allá, apenas desembarque el día 20, tengo que hacer un proceso de descanso del cuerpo por la presurización del avión para que después el médico intervenga y me saque la vesícula. Ese es el punto, después de eso tendré que mirar juiciosamente qué es lo que va a pasar conmigo“, aseguró.