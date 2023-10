Desde este sábado 28 de octubre los televidentes del Canal RCN serán testigos del regreso de Iván Charria, quien durante varios años hizo parte de programas como ‘El lavadero’ y ‘Muy buenos días’.

(Vea también: El negocio de Ana María Estupiñán, igual al de Michelle Durango, esposa de ‘Rigo’)

El también presentador estará junto a Zulma Rey, Paola Usme, Salomón Bustamante y el ‘tiktoker’ Camilo Arévalo en el nuevo espacio ‘Hola, gente’, que se transmitirá los fines de semana desde las 5:30 p. m.

Acá, un adelanto del programa:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ivan Charria (@ivancharria)

Por qué Iván Charria salió de RCN

Muchos colombianos tienen en sus memorias al ingeniero industrial, quien iba por diferentes hogares del país regalando electrodomésticos y ejecutando su salto característico. Sin embargo, en 2014 recibió la noticia de que no continuaría trabajando en el canal, según le contó a Pulzo.

“Llegó gente nueva y ellos tomaron decisiones. No solamente salí yo, salió mucha gente de otros programas porque tomaron la decisión de hacer algo nuevo. Hoy le agradezco a Dios que me hayan sacado de RCN, eso es lo que necesitaba para seguir con mi empresa. Hoy Dios me dice: ‘Siga trabajando con su empresa y con RCN’, de lo cual me siento muy feliz. Pero mi salida no fue por nada en especial, ni que me haya robado algo, no, no, no”, comentó Charria a este medio.

Pero su salida no fue solo del canal, pues también fue despedido de RCN Radio, donde trabajaba con Jota Mario Valencia y Guillermo Díaz Salamanca en un programa que se llamaba ‘El tren de la tarde’. Esto, como era de esperarse, cayó como un baldado de agua fría tanto en él como en su familia.

“No fue nada fácil, no fue nada fácil. A mí me avisan un viernes, yo quedé en ‘shock’, pero yo ya lo veía venir. Ese año tuve que ir al médico por el estrés y uno percibe cuando la onda no está bien”, dijo.

Luego, agregó: “Pero la anécdota más bonita es que, me echan como a las 11:00 de la mañana, y lo primero que hice fue contarle a mi esposa. Lo bonito de mi esposa fue que me dijo: ‘No importa, amor, ven para la casa, almorzamos juntos y ya miraremos qué vamos a hacer. Eso no ha pasado nada’”, recordó Iván Charria en su relato.

Acá, Iván Charria y su esposa:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ivan Charria (@ivancharria)

De acuerdo con el ingeniero industrial, eso le sirvió para impulsar aún más su empresa de producción audiovisual, la cual había creado con su esposa, también ingeniera de la Universidad Católica.

“Yo salgo del canal en el 2014, hace casi 10 años… Dios mío, el tiempo pasa muy rápido. Era poner a producir la empresa o morirnos de hambre. Nos pusimos a trabajar con mi esposa en la empresa y trabajamos en unas líneas de negocio muy corporativas, muy institucionales, también comerciales con empresas. Fue un reto que Dios nos puso y lo sacamos adelante”, agregó el director de ‘Hola, gente’ en Pulzo.

Cómo fue el regreso de Iván Charria al Canal RCN

Y es que precisamente la idea del programa que ahora dirige en la que ha sido su segunda casa surgió estando en su empresa, pues creó una idea que sabía que le iba a interesar al canal.

“Dios me puso para que RCN me invitara a presentar un proyecto y yo les dije que ya lo tenía en la cabeza. Me dijeron que era todo mío, que hiciera lo que quisiera y al presentarlo les gustó. En dos días, el presidente y el vicepresidente del Canal RCN deciden hacerlo… en dos días. Lo presenté un jueves, el viernes me dijeron que llevara una USB para presentarlo y el lunes en la tarde me dicen: ‘Venga a firmar ya y comenzamos el programa ya’”, señaló sobre la nueva oportunidad laboral que llegó a su vida.

Lee También

Volver a RCN fue un encuentro de sentimientos, ya que gracias al canal es que la gente le tiene tanto cariño. De hecho, según narró en Pulzo, en el primer capítulo se los hace saber a los televidentes.

“Yo digo: ‘Vuelvo a mi casa, en donde crecí, en donde pude lograr objetivos, en donde ese trabajo en conjunto con el Canal RCN se pudo llevar a cabo satisfactoriamente, de lo que me siento orgulloso y agradecido’”.

Por último, Iván Charria comentó que grabando el nuevo programa se encontró con que la gente aún lo recuerda con cariño por las risas que le sacó en su momento y las que espera seguir provocando de ahora en adelante con su nuevo programa.

“Yo mamo gallo todo el día. Todo el día me la pago mamando gallo, si se puede, claro, así es que me gusta. Y seguiré trabajando en proyectos así como estos. Nunca voy a trabajar en proyectos que deshonren la familia o el país, nada. Siempre pro país. Por eso dije esta vez que no quiero hacer chismes”, concluyó en diálogo con este medio.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.