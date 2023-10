En las últimas horas, la también modelo y periodista publicó en sus historias de Instagram la situación por la que está pasando con su hijo Lucca, quien se habría visto afectado por un pico respiratorio.

La presentadora del ‘Desafío’, que también ha participado en proyectos de Caracol TV como ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y ‘La voz kids’, compartió una imagen en la que aparecía su esposo Álvaro Rodríguez cargando en su pecho al menor, quien tenía puesta una máscara de oxígeno.

Cómo está el hijo de Laura Tobón

La presentadora comentó que no es la primera vez que el pequeño pasa por una situación así, pero explicó que sufre al ver cada vez que sufre alguna complicación de salud.

“No saben lo que han sido los últimos días que he vivido, creo que uno sufre más cuando ve a sus hijos enfermos. Esta es como la tercera vez que a Lucca le da una gripa fea, fea, fea, pero gracias a Dios yo siempre he sido muy juiciosa con nuestro esquema de vacunación y por eso es que todo se puede hacer desde la casa, sus nebulizaciones, sus tratamientos, cualquier cosa que él necesite”, mencionó en su cuenta de Instagram.

Tobón señaló que el bebé solo quiere estar con ella y que ha tenido complicaciones para dormir debido a la congestión que sufre.

Mientras se recupera el niño, Laura Tobón tuvo que pausar sus labores profesionales.

“Tengo tanto trabajo que no he podido hacer porque estoy acá con él. Tenía un viaje este fin de semana super importante, pero no pude hacerlo por quedarme con mi bebé. Si algo le está pasando a mi hijo yo freno absolutamente todo”, agregó la modelo.

