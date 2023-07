Laura Tobón es una de las celebridades del entretenimiento más activas en las redes sociales y desde que se volvió mamá las usa para mostrar varios de los momentos que vive junto a su bebé.

Por eso, recientemente a través de la dinámica de Instagram Tobón respondió una de las dudas de sus seguidores, que se trataba sobre su hijo y el gusto que tiene por una particular canción.

Según la fanática de la modelo, después de que escuchó en sus historias la icónica canción ‘El baile del gorila’ de la cantante española Melody, no le ha sido posible sacársela de la cabeza.

Por esto, la empresaria explicó que es la canción favorita de Luca y que a ella le pasa lo mismo por lo que tampoco ha podido dejar de cantarla en todo momento.

“Oigan, yo dejo de oír esa canción y se me queda todo el día. Lucca quiere oír la misma canción, no quiere bailar ninguna otra, ahora solo quiere bailar “El baile de los gorilas”. Es tan chistoso, de verdad que cuando algo se les pega, se les pega y no se cansan”, contó la famosa.