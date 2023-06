Laura Tobón se sinceró en la entrevista que tuvo en el programa de Laura Acuña sobre momentos de su vida, su profesión, su relación, la etapa como mamá y los cambios que el bebé le trajo tanto físicos como personales.

La modelo reconocida a nivel internacional contó que se encuentra viviendo el mejor momento de su vida, luego del nacimiento de Luca, pues conoció el amor más puro y esto le ayudo a volver a conectar con su pareja.

De acuerdo con sus declaraciones, mientras se dedicó a triunfar profesionalmente dejó en un segundo plano las demás cosas de su vida entre esas a su esposo, pues dejó de ser pieza fundamental en su día a día.

Sin embargo, la maternidad le llegó y la ha cambiado para bien, al punto de ser la ayuda para recuperar la relación que tenía con su pareja.

Asimismo, la presentadora contó que la llegada del bebé fue inesperada, pero que llegó a la vida de ella y su familia con una razón y un propósito.

“Yo creo que Luca, como dice su nombre, fue la luz que me iluminó el camino porque siento que era esa luz que me faltaba en mi vida y ese amor que jamás había sentido, y cuando llegó a mi vida, no me cambio por nada”.