Guauque dijo que siente que el primer tiempo de su vida terminó el 31 de diciembre de 2022, pues sin imaginarlo dos días después tuvo que acudir al médico por un sarcoma que se manifestó con un dolor muy fuerte al costado derecho de su espalda, cerca del riñón.

El periodista del programa investigativo de Caracol Televisión dijo que una de las cosas que más lo afectó durante el proceso de las quimioterapias para tratar el cáncer fue que su cabello se comenzará a caer, pues más allá de ser un elemento estético era un factor que diariamente le recordaba que no estaba bien.

“A mi no me gusta estar así, yo me miro al espejo y todavía me cuesta trabajo porque, a pesar de que los otros de pronto ya están acostumbrados a verme calvo, yo cuando me levanto y me miro al espejo digo: verdad que estoy calvo, que jartera”, manifestó.