Así como una colega suya de Noticias Caracol sorprendió con una determinación sobre su futuro profesional, Diego Guauque sacó a la luz una peculiar confesión acerca de su camino en la lucha contra el cáncer.

Después de que exaltó el apoyo de su familia como medicina en esta dura batalla, el asunto surgió como parte de la conversación que tuvo como invitado en el espacio de ‘La sala de Laura Acuña’.

Si bien el magacín completo será emitido el domingo 28 de mayo desde las 7 de la noche, el formato compartió desde su cuenta de Instagram un adelanto con la sentencia del periodista de ‘Séptimo día’, muy al estilo de ese programa de investigación de Caracol Televisión.

“A mí no me gusta estar así. Yo me miro al espejo y todavía me cuesta trabajo”, afirmó el bogotano sobre una particular molestia que tiene en medio de este proceso en su salud.

El reportero explicó que en una conversación con su esposa, la también comunicadora Alejandra Rodríguez, que es probable que ella y el resto de personas alrededor se hayan acostumbrado a esa imagen por compartir espacio durante el diario vivir, situación que él no percibe de igual manera.

“Yo cuando me levanto de todas maneras y me miro al espejo, como uno no está con un espejo todo el día mirándose, yo [digo]: ‘Ay, de verdad que estoy calvo, qué jartera'”, indicó.

En su relato, Guauque aclaró que la molestia por no tener cabello no corresponde a un simple capricho de apariencia, sino a un aspecto adicional que lo afecta al recordar su padecimiento.

“Pero más allá de eso es saber que estoy calvo no porque me haya rapado o porque me dio alopecia sino porque tengo cáncer”, finalizó el periodista sobre este punto de su diario vivir.

Si bien esta no es la primera vez que hace referencia a su falta de cabello, esta explicación fue mucho más extensa frente al dolor que tiene por las consecuencias de las quimioterapias contra su sarcoma.

El reportero de ‘Séptimo día’ ha sido muy constante para contarles a sus seguidores en redes sociales acerca de las incidencias de su lucha y las dificultades que ha superado, paso a paso.

Este es el fragmento de video del avance de ‘La sala de Laura Acuña’ en la que el comunicador se sinceró acerca de un inesperado tema que le afecta mucho en su proceso contra el cáncer.