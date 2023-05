El periodista Diego Guauque de ‘Séptimo Día’ (Caracol Televisión), sigue batallando contra el cáncer y aunque su proceso ha avanzado favorablemente, a diario se enfrenta a nuevos desafíos para superar la enfermedad.

Cabe resaltar que el comunicador fue diagnosticado con un sarcoma en su abdomen, por lo que ha tenido que someterse a un estricto tratamiento con quimioterapias que le hizo perder el cabello, algo que le ha afectado.

(Lea también: Diego Guauque recibió reconfortante regalo en la clínica: “Una caricia para mi alma”)

Guauque recientemente habló con HSB Noticias y aseguró que el tratamiento que está recibiendo va por buen camino, pero que verse al espejo ha sido algo complicado de sobrellevar, pues su aspecto le recuerda que está enfermo.

“La verdad todavía me cuesta verme así. A veces me miro al espejo y digo: ‘verdad que estoy calvo’. Extraño mi pelo. Además, cuando uno está así, ese es el símbolo del paciente oncológico. Te recuerda que estás enfermo. Así diga que me siento bien, me miro al espejo y digo: ‘verdad que tengo cáncer’. Es difícil asimilar al principio que uno tiene cáncer”, dijo el periodista.