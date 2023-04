Desde enero de 2023, el periodista del programa ‘Séptimo Día’, de Caracol Televisión, dio a conocer que padecía de cáncer en el abdomen. Un duro reto que le puso la vida y al que se ha sometido a un complicado proceso de quimioterapia, que le ha causado serias secuelas en su cuerpo y su vida, pero todo con el fin de salir adelante ante esa enfermedad.

De hecho, Guauque tuvo que dejar a un lado el periodismo para dedicarse de lleno a su problema y este sábado 29 de abril mostró en un video las huellas que le han dejado las quimioterapias. Lo hizo frente al espejo, mientras intentaba afeitarse.

Cambios que ha tenido Diego Guauque con el cáncer

“Yo no les había comentado, pero otro de los efectos de la quimio, aparte del pelo, que es evidente, es que el vello facial también me lo erradicó. Ya no me tengo que afeitar a diario. Me lo erradicó como en un 90 %. ¿Positivo o negativo, bueno? No sé”, dijo el comunicador.

Incluso, a medida que se pasaba la máquina salió con una broma un poco cruda, pero real y dejó ver lo lado bueno de toda esta situación que ha tenido que vivir.

“Por lo menos pestañas y cejas ahí siguen. Me salen unos pelitos, pero delgaditos”, dijo en el video.

El periodista contó hace pocos días que había acabado su cuarta y última sesión de quimioterapia, al menos por ahora. El equipo médico será el encargado de determinar si el trabajo hecho fue el suficiente para atacar al sarcoma que le ha arrebatado la tranquilidad. Precisamente, está a la espera de un dictamen que podría cambiar el rumbo del proceso.

“Me van a hacer un examen interno el 12 de mayo. Mi hija cumple años ese día, creo que se están alineando los astros y Dios. El objetivo es que salga de ese examen y que se haya reducido. Si los médicos y oncólogos ven que se redujo, seguramente me someterán a otra cirugía”, comentó.