Casi que a diario se conocen detalles del proceso que lleva el reportero en su tratamiento contra el cáncer conocido como leiomiosarcoma, el cual es un tumor maligno que surge comúnmente en el útero, el abdomen o la pelvis.

A pesar de que siempre se ha mostrado positivo, Diego Guauque —que se rapó después de que se le comenzara a caer el cabello— ha reconocido que en diferentes ocasiones se ha dado golpes de pecho al tratar de comprender por qué le tocó afrontar esa batalla.

Sin embargo, este fin de semana, en una entrevista con ‘La Red’, admitió que a pesar de las dificultades le da gracias a Dios por seguir con vida. Incluso, recordó que luego de que le hicieron su primera cirugía, la cual no salió como se esperaba, lo primero que dijo fue: “Me importa un chorizo, estoy vivo”.

Qué crisis está afrontando Diego Guauque

En medio de sus revelaciones, el periodista lamentó ver cómo sus seres queridos también se han visto afectados por su situación.

“Uno ve que este sufrimiento no es solo de uno, sino también de tu familia. Uno dice: ‘Esto lo estoy provocando yo’”, dijo Guauque en el programa televisivo.

Pero más allá del complicado reto que le puso la vida, el comunicador dejó claro que de todo ha sacado un aprendizaje. N obstante, reconoció que ha evidenciado ciertos cambios en su vida, los cuales no tenía contemplados.

“Yo ahora estoy sufriendo una crisis, siempre estoy pensado: ‘Oiga, antes yo no pensaba así’. Cuando uno sufre este tipo de tragedias, por decirlo así, de obstáculos, evidentemente te transforma un poquito y creo que te transforma para bien”, agregó el reportero en ‘La Red’.

Y es que la enfermedad le ha hecho ver la vida de otra manera. Incluso, aseguró que les da consejos a sus amigos para que piensen en qué podría pasar en sus vidas en caso de que les ocurra algo parecido.

“Es como entrar a un camino totalmente desconocido, oscuro, y creo que todos los días voy aprendiendo. Me he vuelto una especie de moralista con mis amigos y veo que [les digo]: ‘Hermano, ya deja de estar rumbeando tanto y consíguete [a alguien]. Mire lo que me está pasando y aprenda de otros por si el día de mañana le llega a ocurrir una cosa similar no lo golpee tan fuerte”, narró en el reportero en el mismo programa.