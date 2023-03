Diego Guauque sigue su lucha contra el cáncer. Desde que confirmó públicamente que fue diagnosticado con leiomiosarcoma, el periodista de Caracol Televisión ha usado sus redes sociales para contarles a sus seguidores cómo es su día a día y de qué manera afronta estas semanas claves para su salud.

El reportero ha conmovido e inspirado a miles de personas con sus publicaciones y no para de recibir un apoyo realmente multitudinario. Así lo confirman los comentarios que le hicieron a la reciente foto que compartió en Instagram, mostrando que decidió raparse luego de las primeras quimioterapias que tuvo.

Guauque aprovechó la oportunidad para contar la historia detrás de su cambio de ‘look’ de una forma curiosa que tuvo amplia acogida entre sus seguidores. De la misma manera como ha afrontado el cáncer, el comunicador se enfocó en el lado positivo de este proceso e invitó a las personas que están pendientes de su salud a que se tomaran con gracia su publicación.

“Quinces después de mi primera quimio, se me empezó a caer el pelo. Lo noté fácilmente en la ducha y cuando me peinaba. De un momento a otro, comencé a acumular unos parches en la cabeza imposibles de disimular. Por eso, hoy decidí coger el toro por los cachos y cambiar de ‘look’. ‘Vamos a tomar medidas más severas’, le dije a mi peluquero”, contó en un primer momento el periodista.

Acto seguido, Guauque dio más detalles de cómo fue esa conversación con su peluquero, pero también dejó una reflexión que conmovió a muchos de sus seguidores.

“Lo positivo es que es un problema menos, una liberación, porque la diaria caída del pelo se me empezaba a convertir en un problemita aburridor. Tómenle del pelo a esta foto y continúen sonriéndole a la vida por las cosas pequeñas que tenemos y que solamente valoramos cuando se marchan”, concluyó.

Como era de esperarse, el reportero recibió miles de comentarios en los que usuarios le demostraron total apoyo en este momento tan importante para su vida.

Por fortuna, Guaque ha tenido buenos resultados en esta primera parte del tratamiento contra el cáncer y ha dado varias muestras de que su evolución ha sido notable.

