Desde que la cantante colombiana estrenó su más reciente canción junto a Karol G (‘TQG’), diferentes medios españoles han reportado que a Gerard Piqué no le ha hecho gracia debido a los nuevos dardos que aparecieron en su contra en la letra de la misma.

Y es que con dicha canción, Shakira ya le habría dedicado 3 canciones al exjugador del FC Barcelona y esto habría acabado con su paciencia. Así se dio a conocer este fin de semana, luego de que saliera a la luz que Piqué está dispuesto a tomar una serie de medidas en caso de que la situación vuelva a repetirse.

Pocas horas después de que trascendiera esa información, un amigo muy cercano de Gerard Piqué hizo una revelación que hizo eco en los diferentes medios de entretenimiento.

Se trata del periodista Jordi Basté, quien trabaja en la cadena de radio RAC1. Según mencionó el comunicador, no está bien lanzar juicios contra el catalán, ya que al parecer no se ha conocido todo el trasfondo que existe detrás de la ruptura de la expareja.

“Gerard no ha hablado de su separación con Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir”, dijo inicialmente el periodista, de acuerdo con lo recogido por El Nacional de Cataluña.