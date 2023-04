En pleno desarrollo del Festival de la Leyenda Vallenata que se lleva a cabo en Valledupar por estos días, salió a la luz un escándalo que involucra al acordeonero del cantante Iván Villazón, pues su expareja lo denunció por intento de feminicidio, en una agresión que ocurrió en enero, pero que solamente hasta abril se interpuso la acción judicial.

En diálogo con ‘La Red’, de Caracol TV, María Inés Cuello dio su versión de lo que sucedió en la noche del primero de enero, cuando supuestamente ‘Tuto’ López le propinó varios golpes en su cuerpo que le ocasionaron serias secuelas.

“Estaba en una reunión familiar y él llega a donde estaba y me encuentra hablando con un amigo. Ahí tuvo una cierta diferencia con él y me pidió que salgamos un momento, yo accedí porque no quería un escándalo. Fuimos hasta el carro, él se monta y me pide que me suba. Yo le contesto que no y ahí él entra en colera, me propicia una trompada que me hace perder el equilibrio, por lo que me sujeté de la puerta mientras me insultaba, arrancó el carro y me golpié en mis rodillas”, contó la mujer.

Después de ese suceso, la mujer indicó que López le suplicó que no dijera nada para no afectarle su carrera artística: “Yo me conmoví con su suplica de que no hablara, no dije nada por amor, porque yo lo amaba”.

Posteriormente, Cuello aseguró que este hombre se fue a vivir con ella dos meses, pero no con el fin de cuidarla, sino para cersiorarse de que ella no iba a decir nada. Con el paso del tiempo, las heridas se fueron agravando y llegó al punto de que la mujer perdió el olfato. De hecho, el médico que la trató le dijo que era un problema irreversible.

Al respecto, López habló con este mismo programa y negó todas las acusaciones que le hace la mujer: “Nunca le he pegado a María Inés en ningún momento de la relación. En el carro ella estaba al lado y no me dejaba cerrar la puerta. Yo arranqué de forma normal y ahí es donde se cae, por eso tiene las heridas en las rodillas y la frente”.

Incluso, el acordeonero de Iván Villazón aseguró que le pagó sus gastos médicos: “Yo tengo una consignación en la que está la prueba del saldo de los tres especialistas. En ningún momento le he dicho que yo no quería el escándalo, yo la denuncié a ella por extorsión porque lo que está pasando ella lo premeditó”.