La llanera también fue reconocida en ese reinado por su traje nacional, pero no logró llevarse la corona del certamen, que se quedó en la cabeza de la Señorita Cesar de la época, Tatiana Castro, que ahora se dedica a hacer constelaciones familiares.

Este es un video de ella en el certamen:

No obstante, su cabello rubio y sus ojos azules no pasaron desapercibidos y rápidamente entró a trabajar en televisión como presentadora en los programas ‘No me lo cambie’ y ‘Todo por la plata’, dice un artículo pasado de El Tiempo.

(Vea también: Así luce, después de 30 años, la ‘culpable’ de que Paola Turbay no sea Miss Universo)

Debutó como actriz en la serie del Caracol Televisión ‘Héroes de turno’, donde conoció al actor Orlando Pardo, papá de su hija.

Lee También

Taubert se dedicó a la crianza de su primogénita cuando ella nació y se alejó de los medios de comunicación. Tiempo después se divorcio de Pardo.

Exreina Érika Taubert trabaja con Homecenter y así luce ahora

Desde hace más de 10 años, la llanera trabaja con la empresa de materiales para construcción del hogar siendo la imagen de varias de sus campañas y representando a la marca en eventos como Teletón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Erika Taubert (@erikataubert)

La exmodelo ha presentado series y espacios en televisión para promocionar productos de la compañía y hasta tuvo un ‘podcast’ corporativo.

Taubert mantiene la belleza que la llevó a concursar en el Reinado Nacional y así luce:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Erika Taubert (@erikataubert)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Erika Taubert (@erikataubert)