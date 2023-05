‘Survivor, la isla de los famosos’ tendrá su episodio final, después de mucha espera y alargues de capítulos, el viernes 26 de mayo. Y más allá de que todo quedó entre los tres finalistas, los eliminados jugarán un papel importantísimo para definir entre Camilo Pardo ‘el Mago’, Aco Pérez y Juan del Mar.

Y uno de los eliminados que advirtió que no dejará ganar a los participantes más polémicos fue Wilder Medina, quien ya como televidente y viendo todo lo que pasó en la isla, aumentó su molestia con Pérez y Pardo. Sobre todo, porque estos últimos hicieron pactos y los terminaron rompiendo para avanzar y sacar a sus competidores.

(Lea también: Fuerte confesión de eliminada de ‘Survivor’ por lo que producía Wilder Medina)

Esto se escuchó en el programa ‘Buen día, Colombia’ del jueves 25 de mayo, un día antes del episodio final, ya que invitaron a varios de los que no están en competencia para analizar y discutir quién puede ser el ganador de los 500 millones de pesos.

En un principio, haciendo un comentario que quiso hacer pasar como chiste, pero que reflejó la molestia que tenía por uno de los finalistas, Wilder dijo lo que hubiera pasado si llegaba a la final: “Creo que faltaría un finalista, porque ya lo hubiera ahogado por allá [risas]”. No dijo nombres, pero se sabía que no había buena relación entre el exjugador de fútbol y ‘el Mago’.

Ya más serio, pero manteniendo su actitud en contra de Camilo Pardo, Medina siguió con sus vainazos y mensajes duros, explicando que hubiera pasado si estaba en los consejos de eliminación:

“En estos momentos ya se me pasó todo, pero uno empieza a mirar y dice: ‘Bueno, creo que jugué mal y por eso estoy acá’. En el momento y estando allá, hubiera sido otra cosa, hubiera tirado dardos a todos porque uno se entera de todo lo que pasó; quién fue el artífice de todo, quién era el maestro, el creador de la orquesta, el que decía, ‘Pinky y Cerebro’…”.

Esa última mención, extraña para muchos, hacía referencia al mismo Camilo Pardo y a Camilo Sánchez, que son amigos y socios en el polémico ‘show’ llamado ‘Fucks News’. Justamente, Sánchez estaba en el set del programa y eso no le importó mucho al exjugador de Santa Fe, Tolima, Fortaleza CEIF, entre otros equipos, que siguió hablando: “Uno tira dardos, porque si yo estaba rayado cuando salí, imagínate todavía estando allá”.

Y advirtiendo cuál será su voto para la final, Medina contó lo que le diría al mismo Pardo: “‘Monstro’, le diría –‘Mago’: Parecías jugar bien, pero no jugaste tan bien, porque nosotros, a los que eliminaste, somos tu jurado y creo que no jugaste como querías–”. Lejos de entrar en las bromas y comentarios graciosos que le propusieron los presentadores de ‘Buen día, Colombia’, el nacido en Puerto Nare (Antioquia) apuntó a otro de los finalistas.

Sobre Aco Pérez, Wilder fue más corto, pero le quitó todos los méritos por su llegada a la final: “‘Aco’ llegó en burro chancleteado. Llegó, pero no lo vi ganando pruebas, ¿entonces?”.

Lee También

Ante las críticas de Wilder Medina contra Pardo y Pérez, se dio una intervención de Camilo Pérez, que intentó hacer contrapeso para resaltar que en este tipo de ‘realities’ se ganan así:

Pero Medina no se dejó y de inmediato respondió con tono desafiante: “Pues, es lo que pienso, ¿no?”. Cortando de tajo lo que pudiera responderle el amigo del ‘Mago’ y quien ha sido de los pocos en defenderlo.

Así como muchos de los participantes que han salido del programa del Canal RCN han expresado, Wilder Medina tuvo muchos elogios y reconocimientos para Juan del Mar, que ingresó a mitad de la competencia y ya tenía experiencia en una edición anterior de ‘La isla de los famosos’:

“Juan del Mar llegó con experiencia del anterior programa, de la anterior supervivencia. Él empezó a analizar y dijo que no iba a pelear con ninguno y no fue güe…, como decimos. No voy a pelear con ninguno, a todos les decía así y a todo les decía que sí”.