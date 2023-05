El pasado 7 de mayo en ‘Survivor, La isla de los famosos’, se vio la salida de Catalina Londoño y muchos esperaban que revelara las cosas que vivió durante su estadía en la competencia. Pues, debido a una pregunta que buscaba ponerla en dificultades, la cartagenera decidió contar que Wilder Medina les producía miedo por sus actitudes y fuertes reacciones.

Más allá del pasado complicado del exjugador de Tolima, Santa Fe, Fortaleza CEIF, entre otros equipos del fútbol colombiano, en el ‘reality’ se vieron otros detalles personales del nacido en Puerto Nare (Antioquia). Peleas con compañeros, fuertes respuestas en situaciones difíciles y hasta momentos incómodos con presentadores del Canal RCN, todo esto hace pensar que hay más cosas por saber.

Obviamente, quienes compartieron con Wilder pueden revelar detalles y cosas que no se vieron en pantalla, pero hasta ahora nadie había dicho algo como lo que contó Catalina Londoño en ‘Buen día, Colombia’. Sin referirse a un episodio puntual, pero confesando sentimientos o sensaciones que tenían sobre él.

Wilder Medina daba miedo a sus compañeros de ‘Survivor, La isla de los famosos’

En medio de una sección del programa mañanero del Canal RCN que se llama ‘¿Qué prefieres?’, la eliminada del ‘reality’ contestó varias preguntas. Y la que incluía a Wilder Medina, la llevó por varios estados y reacciones; risas en un principio y seriedad al final.

“¿Qué prefieres, una discusión con Wilder Medina o con Tania Valencia?”, preguntó el presentador Andrés López para que Londoño decidiera si era mejor pelear con el exjugador o con la exreina, que confesó el gusto por uno de sus compañeros de la isla. Y ‘Catú’, como es conocida la reciente eliminada del programa, quiso quitar la tensión del momento diciendo: “[Risas] Depende de la discusión”.

Captura de pantalla 'Buen día, Colombia'

“Con Tania… No, mentiras, con Wilder [risas]. Es que no sé hasta cuándo voy a tener que hablar con Tania”, seguía diciendo con gracia y sin decidirse. Pero cuando el mismo presentador cuestionó las razones que ella tenía para no querer discutir con uno y con otro, el tema fue más serio y su cara cambió:

“Wilder estaba en unas condiciones que no son las normales y le cogimos un poco de miedito. Porque era reaccionario. Y Tania es terca y hablaría mucho. No sé hasta cuándo tendríamos una discusión [risas]”.

Captura de pantalla 'Buen día, Colombia'

Mientras hablaba de Wilder Medina y el miedo que le tenían por sus reacciones y personalidad, Catalina Londoño, pareja de Tiberio Cruz, abrió los ojos y fue cortante. Todo cambió cuando se refirió a Tania Valencia, lejos de decir algo negativo, indicó que hablaba mucho y que una discusión sería interminable.