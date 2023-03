La pelea entre Catherine Mira y Wilder Medina tiene otro ‘round’, en esta ocasión, por cuenta de la actriz, quien contó en ‘Buen día, Colombia’ las actitudes que ha tenido el exfutbolista en ‘Survivor, la isla de los famosos’.

Durante el diálogo en el programa matutino del Canal RCN, la reciente eliminada del ‘reality’ se despachó contra el exdelantero de Independiente Santa Fe, a quien dejó muy mal parado con su declaraciones.

“Son muchas cosas al tiempo, está el tema de la comida, no sé si eso lo han mostrado. A él se le tienen que servir más, me parece algo injusto, se le tiene que servir más para que no se ponga bravo. La otro que me molestó mucho es que se robaba el arroz que era de todos”, dijo.

Y añadió: “La gente dice que saqué las uñas, pero, ¿qué quieren?, ¿que me siga aguantando? Eso es violencia psicológica que él ha hecho desde el principio. Cuando le dije todo eso, no me aguantaba más a ese señor“.

Incluso, la actriz se refirió a un momento específico en el que Medina le dijo que era “una bigotuda”, lo cual causó indignación hasta entre los prestadores del programa.

“Yo me hago láser, seguramente serán las manchas, pero, según Lina, es una palabra que usan en el fútbol para hablar mal de alguien sin mencionarlo… De él puedo esperar cualquier cosa“, finalizó.