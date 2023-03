El agarrón se presentó entre integrantes del mismo equipo, pues ambos pertenecen a la tribu Koi, la que pierde todos los retos y en la que se ve menos armonía.

Ese panorama ha ocasionado que los roces y las peleas salgan a flote, como ocurrió en el capítulo del pasado martes 21 de marzo de 2023, cuando hubo cara a cara y fuerte cruce de palabras entre Catherine Mira y Wilder Medina, que nunca han compaginado.

Todo empezó en el lugar de campamento y delante del resto de participantes, que se quedaron al margen sin intervenir en la acalorada discusión, originada por todo lo que se maquina antes de las votaciones del mismo equipo para definir al siguiente eliminado.

Pelea entre Wilder Medina y Catherine Mira en ‘La isla de los famosos’

Las cámaras del Canal RCN enfocaron todo el agarrón, que arrancó con un reclamo de la actriz al exjugador por la forma en que este la trata, mientras que el exdelantero le decía que lo único que quería era sacarla del ‘reality’ por débil.

Acá, el contrapunteo completo:

– Catherine: Este man es un grosero.

– Wilder: Yo no soy grosero, yo la quiero sacar desde el principio. Se lo he dicho acá y lo he dicho en la votación porque es la más débil y lo ha demostrado. Quiero fortalecer mi tribu, no la quiero debilitar. Y viene a hacer ‘show’ acá de qué.

– Catherine: Ay, no. Guaches conmigo, no.

– Wilder: Guache, no. Estoy diciendo la verdad.

– Catherine: Es muy guache y es muy grosero.

– Wilder: Piense lo que quiera. Le digo la verdad en la cara, mamita.

– Catherine: Y también le digo a usted la verdad, es un guache, una persona muy grosera. Un irrespetuoso es usted, hermano. No sabe tratar a las mujeres y no sabe tratar a nadie.

– Wilder: ¿Por qué dice eso, porque digo la verdad, que usted es la más débil?

– Catherine: No, papito. Usted no sabe hacer amigos, le importa un c… la amistad.

– Wilder: Yo lo que quiero es sacarla a usted, mija. Porque está debilitando al grupo. No he sido guache, no la he tratado mal. Simplemente, estoy diciendo que voy a votar por usted.

– Catherine: Sí me has insultado, me has tratado mal y me has gritado. Y la gente lo ha visto.

– Wilder: Bueno, que se den cuenta. Usted vino acá a chillar, como una caja de pollos. No, mija, acá vinimos fue a competir, no a chillar.

Y aunque el alegato terminó en ese punto, el propio Wilder fue mostrado refunfuñando después e incluso utilizando algunos madrazos para referirse a Catherine, que también se siguió mostrando molesta con Medina.

En video, así fue el agarrón: