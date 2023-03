La tensa situación se presentó al aire en el capítulo del jueves 16 de marzo, en el que los 2 equipos en competencia se midieron en un reto de fuerza de uno contra uno, 2 contra 2 y hasta de 3 contra 3.

(Vea también: Participante de ‘La isla de los famosos’ anunció embarazo)

En uno de los turnos, Leonardo Morán, que se hace llamar ‘Leo Cocinero’, fue derrotado por el boxeador Eléider Álvarez.

Acto seguido, el actor Federico Rivera le quiso dar una voz de aliento pese a ser del bando opuesto, pero ‘Leo’ le respondió de manera grosera con un manotazo.

RCN

Esa actitud hizo que Wilder Medina, compañero de Rivera, se enfureciera y empezara a lanzar toda clase de insultos para rechazar el feo gesto, pese a que a ‘Leo’ le dijeron que se disculpara al final del juego, lo que terminó haciendo.

Lee También

Wilder Medina explota contra ‘Leo Cocinero’ en ‘La isla de los famosos’

El exfutbolista tomó el tema como algo personal y se quejó ante sus propios compañeros, ya que el otro equipo se retiró del lugar hacia su respectivo campamento.

“A mí que no me venga con esa m… Bien arrogante que es y después viene con esas. Ese gesto… Es una loca”, exclamó.

Y añadió: “Él se disculpó porque ganaron; donde pierdan, ese p… no hubiera sido capaz de pedir disculpas… Yo no las acepté, me dio rabia”.

Pero Medina no fue el único en mostrar su malestar, Juan del Mar, hizo lo mismo: “Ahí se demuestra que ‘Leo’ no es un caballero, eso se ve en el juego”. Entre tanto, Eléider Álvarez fue más amenazante: “No lo vi y fue mejor”.