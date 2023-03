Desde hace varios meses, la pareja se distanció porque Daniel Arenas consiguió un nuevo trabajo como presentador en Telemundo, y tuvo que mudarse a Miami, Estados Unidos.

(Vea también: Daniel Arenas habría dado pista de relación con Daniella Álvarez, luego de acoso de famosa)

En su primer día de trabajo, cuando besó a su compañera Adalmari López, el actor contó que viajó solo, pero que la idea era que después estuviera acompañado, al parecer de su pareja, la exreina.

Sin embargo, semanas más adelante surgieron rumores de que ellos habrían acabado su noviazgo, cosa que no confirmaron.

Ahora, la barranquillera preparó un viaje hacia el país donde se encuentra el santandereano, pero por otras cuestiones.

Daniella Álvarez viajó a Estados Unidos por su salud

La también expresentadora del ‘Desafío’ estuvo en Nueva York visitando a un médico que le ayudará a cuidar su pie derecho, luego de la amputación que sufrió del izquierdo.

Lee También

“Nos visitó Daniela Álvarez para revisión de su pie por dolor y pronación del pie derecho. Haremos ajustes para mejorar su función“, indicó en esta publicación el profesional Juan Goez, que la atendió:

Álvarez aprovechó su viaje a Estados Unidos para compartir con personas cercanas, mostró en historias de Instagram, pero no se le vio con Arenas.

(Vea también: Daniel Arenas estrenó nuevo negocio con su familia y cualquiera lo puede conocer)

No se sabe si la pareja aún no se ha reencontrado o si no publicaron fotos del momento para mantener su privacidad.